Очень опасно для детей до пяти лет: какие болезни скрываются под яичной скорлупой

Яйца — популярный во всем мире продукт. В среднем россияне съедают около пяти яиц в неделю. От чего зависит цвет яйца? Как научить курицу нести если не золотые, то хотя бы розовые яйца? Что опасного бывает в желтке? Можно ли есть яйца каждый день? Почему нужно очень аккуратно выбирать продукт? И как не попасть в больницу после сытного завтрака.