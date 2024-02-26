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Очень опасно для детей до пяти лет: какие болезни скрываются под яичной скорлупой

Очень опасно для детей до пяти лет: какие болезни скрываются под яичной скорлупой

Яйца — популярный во всем мире продукт. В среднем россияне съедают около пяти яиц в неделю. От чего зависит цвет яйца? Как научить курицу нести если не золотые, то хотя бы розовые яйца? Что опасного бывает в желтке? Можно ли есть яйца каждый день? Почему нужно очень аккуратно выбирать продукт? И как не попасть в больницу после сытного завтрака.

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