Российский фигурист раскрыл пять секретов успеха на льду

Фигурист Веселухин: спортивные достижения зависят от психологической подготовки Спортивные достижения на пятьдесят, а иногда и более процентов зависят от качества психологической подготовки атлета, сообщил российский фигурист (клуб «Броадмоор», США) Даниил Веселухин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии