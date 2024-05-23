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Российский фигурист раскрыл пять секретов успеха на льду

Российский фигурист раскрыл пять секретов успеха на льду

Фигурист Веселухин: спортивные достижения зависят от психологической подготовки Спортивные достижения на пятьдесят, а иногда и более процентов зависят от качества психологической подготовки атлета, сообщил российский фигурист (клуб «Броадмоор», США) Даниил Веселухин.

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