Российский фигурист раскрыл пять секретов успеха на льду

Фигурист Веселухин: спортивные достижения зависят от психологической подготовки Спортивные достижения на пятьдесят, а иногда и более процентов зависят от качества психологической подготовки атлета, сообщил российский фигурист (клуб «Броадмоор», США) Даниил Веселухин.