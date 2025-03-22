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Гоффен о победе над Алькарасом: «Ради таких матчей я продолжаю играть в теннис»

Гоффен о победе над Алькарасом: «Ради таких матчей я продолжаю играть в теннис»

Он обыграл третью ракетку мира 5:7, 6:4, 6:3. Бельгиец 20-й раз в карьере прошел соперника из топ-10.

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