Врач посоветовала избегать мороженого людям с ожирением и нарушениями обмена веществ

Врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства Регина Николаева рекомендует людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), избегать употребления мороженого.
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