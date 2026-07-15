Экс-футболист Булыкин ждет серию пенальти в матче Англии и Аргентины на ЧМ-2026

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что во втором полуфинале чемпионата мира 2026 года, где сыграют сборные Аргентины и Англии, может случиться серия пенальти.
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