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Газета.ру

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Экс-футболист Булыкин ждет серию пенальти в матче Англии и Аргентины на ЧМ-2026

Экс-футболист Булыкин ждет серию пенальти в матче Англии и Аргентины на ЧМ-2026

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что во втором полуфинале чемпионата мира 2026 года, где сыграют сборные Аргентины и Англии, может случиться серия пенальти.

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