Экс-футболист Булыкин ждет серию пенальти в матче Англии и Аргентины на ЧМ-2026

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что во втором полуфинале чемпионата мира 2026 года, где сыграют сборные Аргентины и Англии, может случиться серия пенальти.