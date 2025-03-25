Зарплаты строителей в Петербурге выросли на 22 процента

Средний доход для новых сотрудников в этой отрасли составляет более 113 тысяч рублей в месяц Санкт-Петербург вошел в десятку регионов России, где наиболее заметно выросли предлагаемые зарплаты в сфере промышленного строительства.
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