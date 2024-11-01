«Единая Россия» обсудила финансирование важных направлений народной программы

МОСКВА, 1 ноября, ФедералПресс.Партия «Единая Россия» добилась финансирования инициатив, озвученных президентом в ходе Послания Федеральному Собранию, а также Народной программы, работая вместе с правительством над проектом бюджета.
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