Путин отметил героизм росгвардейцев в зоне спецоперации

С особым посланием к росгвардейцам, участвующим в специальной военной операции, обратился в День войск национальной гвардии президент России Владимир Путин в видеообращении, опубликованном 27 марта пресс-службой главы государства.
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