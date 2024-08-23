Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему Зеленский еще жив? Как Сталин запретил Урсуле Кучински ликвидировать Гитлера

Почему Зеленский еще жив? Как Сталин запретил Урсуле Кучински ликвидировать Гитлера

© commons.wikimedia.org Сегодня многим очевидно, что просроченный фюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский продолжает жить и изображать из себя непонятно что лишь благодаря трем обстоятельствам.

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