Матвиенко и Володин уговорили казахстанцев воздержаться от резких выпадов в адрес России

Политики договорились вместе пресекать выпады в сторону России.Пикировки российских и казахстанских политиков в СМИ и соцсетях обратили на себя внимание главы Совфеда Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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