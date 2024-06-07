Дело против нас – дело против всей Церкви, – священник УПЦ в судебном процессе

6 июня 2024 года священник Украинской Православной Церкви протоиерей Сергий Чертилин заявил, что «все дело», которое рассматривается в отношении него и православных журналистов, – это «дело против Церкви».
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