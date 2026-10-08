Watch: Canadian grandma holds a plank for 5 hours to break her own record

A 61-year-old fitness enthusiast broke her own world record by holding an abdominal plank for 5 hours at the Huntsman World Senior Games in Utah.
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