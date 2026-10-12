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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Индекс Мосбиржи растет на заявлениях Трампа о России и Украине

Индекс Мосбиржи растет на заявлениях Трампа о России и Украине

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов на геополитических новостях. Трамп после телефонного разговора с Путиным объявил о соглашении о поставках российского дизельного топлива, а в выходные заявил об «энергетическом перемирии» Москвы и Киева и раскритиковал Зеленского.

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