Индекс Мосбиржи растет на заявлениях Трампа о России и Украине

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов на геополитических новостях. Трамп после телефонного разговора с Путиным объявил о соглашении о поставках российского дизельного топлива, а в выходные заявил об «энергетическом перемирии» Москвы и Киева и раскритиковал Зеленского.