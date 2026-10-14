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ИА Регнум

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Путин назвал крайне важным вопрос повышения цифровой безопасности

Путин назвал крайне важным вопрос повышения цифровой безопасности

Вопрос повышения цифровой безопасности в России особенно важен, поскольку от активного внедрения цифровых технологий зависит устойчивое развитие страны и общества.

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