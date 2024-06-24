В России хотят лишать водителей прав за незаконное использование знака «инвалид»

МОСКВА, 24 июня, ФедералПресс. Депутаты от ЛДПР выступили с инициативой о внесении в правительство законопроекта, который предусматривает лишение водительских прав за повторное незаконное использование знака «инвалид» на автомобиле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии