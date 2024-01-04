Вашингтон готовится разместить дроны в государствах Африки

Вашингтон рассматривает возможность разместить свои военные беспилотники в нескольких странах Африки, расположенных на берегу Атлантического океана под предлогом борьбы с террористическими группировками, пишет американская газета The Wall Street Journal со на источники.
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