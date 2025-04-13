Трампу нанесен удар в спину

Буря недельной давности, вызванная заявлениями госсекретаря Марко Рубио, которые были расценены чуть ли не как ультиматум России с требованием соглашаться на немедленное прекращение огня, столь же резко сменилась практически полным штилем, особенно в том, что касалось украинской тематики.
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