Трампу нанесен удар в спину

Буря недельной давности, вызванная заявлениями госсекретаря Марко Рубио, которые были расценены чуть ли не как ультиматум России с требованием соглашаться на немедленное прекращение огня, столь же резко сменилась практически полным штилем, особенно в том, что касалось украинской тематики.