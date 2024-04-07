«Моя Уфа»: зрителей обеспокоило заторможенное состояние Кузьмина на концерте

В Уфе 5 апреля состоялся концерт рок-музыканта Владимира Кузьмина. Зрители заподозрили, что у 68-летнего артиста проблемы со здоровьем из-за его заторможенности на сцене, сообщил Telegram-канал «Моя Уфа».
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