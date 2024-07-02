Как узнать, сколько времени вы сидите в телефоне

Редакция MAXIM делится полезными лайфхаками. фото: Shutterstock/Fotodom.ruЛистая ленту в социальных сетях, вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что потратили на это бесполезное занятие несколько часов? Лично мы те еще прокрастинаторы, поэтому всей редакцией решили взяться за голову и сократить время использования смартфона.