Как узнать, сколько времени вы сидите в телефоне

Редакция MAXIM делится полезными лайфхаками. фото: Shutterstock/Fotodom.ruЛистая ленту в социальных сетях, вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что потратили на это бесполезное занятие несколько часов? Лично мы те еще прокрастинаторы, поэтому всей редакцией решили взяться за голову и сократить время использования смартфона.
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