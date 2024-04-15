Баскетболист Карпенков: профессиональный спорт ослабляет иммунитет

Баскетболисты кажутся очень сильными и здоровыми людьми. Но, по словам центрового БК «Химки» Ильи Карпенкова, профессиональный спорт ослабляет иммунитет, поэтому спортсменам необходимо очень внимательно следить за своим здоровьем.