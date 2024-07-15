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Петербургский дневник

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На выставке «Мой Петербург» можно будет отправиться в прошлое

На выставке «Мой Петербург» можно будет отправиться в прошлое

И посмотреть на город с высоты птичьего полета На выставке «Мой Петербург» посетители смогут отправиться в путешествие в прошлое, посмотреть на город с высоты птичьего полета, побывать на крышах, заглянуть в окна домов петербуржцев, которые жили в прошлых веках.

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