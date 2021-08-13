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Политолог Хмелева считает, что партия «Родина» должна быть допущена к выборам

Политолог Хмелева считает, что партия «Родина» должна быть допущена к выборам

Политолог Анна Хмелева полагает, что судьбу политических партий на выборах должен решать избиратель. По решению Петербургской избирательной комиссии, партия «Родина» не будет принимать участие в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

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