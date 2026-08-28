От мёда до керамики: что можно купить и попробовать на ярмарке в Твери

Фермеры Тверской области представят свою продукцию на продовольственной ярмарке в Твери. 29 и 30 августа в Твери пройдёт областная продовольственная ярмарка: торговые ряды развернутся на парковочном пространстве гипермаркета «Магнит» по адресу: Октябрьский проспект, д.
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