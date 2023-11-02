ФОТО: VOLODYMYR ZELENSKY/GLOBALLOOKPRESS ИЗРАИЛЬ И УКРАИНА НАЧАЛИ БОРЬБУ ЗА ДЕНЬГИ США: ПЕРВЫЙ РАУНД ЗА ТЕЛЬ-АВИВОМ Израиль и Украина начали ожесточённую борьбу за деньги США.
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