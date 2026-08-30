Доверие РФ к Швейцарии как переговорной площадке практически исчерпано – посол Гармонин

Официальный Берн последовательно проводит недружественную политику в отношении Москвы, в том числе замораживает ее активы и перенимает практически все антироссийские санкции США и Евросоюза, заявил в воскресенье, 30 августа 2026 года, посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.