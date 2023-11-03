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Бастрыкин устроил разнос Самарским силовикам из-за бесчинств мигрантов – подробности

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Свежие новости "с полей" миграционной политики. Подсвечиваю позитив.

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Комментарии
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валерия
Они только и умеют, что  принимать извинения... эти  продажные чиновники. Им плевать на реальные угрозы русским людям. Попробовал бы хоть один русский так себя вести в том же Таджикистане....Ха-ха....
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1 д.
Россиянин
Не только ивинения принимают, но и начали высылать из России. Причем сразу берут отпечатки пальцев. Высылают на первый раз на 5 лет.Если попадется опять в период запрета, вышлют на 10 лет. Ну а не дойдет во второй раз, то навсегда останется в своем кишлаке. Рьяно взялись за них власти, так как поняли, что народ начнет самосуд устраивать. А очень плохой вариант для нашей страны. Вышлют несколько семей и даже жителей одного кишлака за одного придурка, таджики сами начнут гасить идиотов среди своих. Я тут разговорился с одними в магазине. (знаю язык) Так они нормальные мужики оказались. Они решительно против этих придурков. Как говорится, семья не без урода. Унас у самих такие имеются. А тут оказался ранее судимый. Именно он подначивал молодняк. Так что нашей полиции урок: Надо фильтровать контингент мигрантов. А для этого нужно базы данных имет из Таджикистана. Нужно договариваться.
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1 д.

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