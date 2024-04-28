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Кинолог рассказал, как гулять с собакой во время течки

Кинолог рассказал, как гулять с собакой во время течки

Собаки во время течки могут быть менее предсказуемы, нервозны и привередливы. Во время прогулки хозяину придется не просто внимательно следить за своей собакой, но и стараться выбирать места, где не гуляют другие питомцы, чтобы избежать ненужных конфликтов, отметил в беседе с «Ветеринарией и жизнью» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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