Apple планирует представить передовые OLED-дисплеи в планшетах iPad Pro 2024

Росс Янг, руководитель аналитической компании Display Supply Chain Consultants, сообщил, что новые версии флагманских планшетов iPad Pro 2024 от Apple будут оборудованы самыми передовыми OLED-дисплеями на рынке, передает издание “iGuides.
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