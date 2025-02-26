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"Звёздных войн" очистят от извращенцев? Скандальная глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит с поста

"Звёздных войн" очистят от извращенцев? Скандальная глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит с поста

Скандальный продюсер Кэтлин Кеннеди покинет пост главы Lucasfilm к концу года. Фанаты "Звёздных войн" не могут сдержать радости.

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