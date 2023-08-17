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Дель Потро отказался от плана сыграть на US Open: «Боль не дает сосредоточиться на возвращении»

В прошлом году в Буэнос-Айресе аргентинец, страдающий из-за хронической травмы колена, провел последний матч в карьере, но потом сообщил, что хочет выступить на US Open, где в 2009-м выиграл титул.

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