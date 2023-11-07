Неизвестные взломали Telegram-канал экс-замгубернатора Нижегородской области

Накануне вечером Telegram-канал бывшего министра здравоохранения Нижегородской области, а ныне гендиректора футбольного клуба "Пари НН" Давида Мелик-Гусейнова поменял аватарку и название, там появилось несколько странных постов.
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