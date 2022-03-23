Шипачев о серии с ЦСКА: «0-4 – это позорный результат. Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Динамо» за такую игру»

Вадим Шипачев назвал позорным для «Динамо» итог серии Кубка Гагарина против ЦСКА. Бело-голубые проиграли четвертый матч со счетом 3:6 и уступили в серии 0-4.

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