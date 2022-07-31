Алжир заявил о желании присоединиться к БРИКС

Алжир «сильно заинтересован» в присоединении к блоку БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун, подчеркнув, что у страны «есть почти все условия для вступления».
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