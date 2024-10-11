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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд о своем рекорде по голам за Норвегию: «Я счастлив и горжусь, он долго держался. У меня впереди еще много лет» 

Форвард сделал дубль в игре Лиги наций со Словенией (3:0), забив 33-й и 34-й мячи за национальную команду и опередив Йергена Юве, у которого 33 гола.

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