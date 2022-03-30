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Мова не поможет. Почему провалится попытка создать украинскую нацию

Мова не поможет. Почему провалится попытка создать украинскую нацию

Павел Волков © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Летом 2021 года уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что гражданам, которым не нравится закон о тотальной украинизации, следует отправляться в другие страны Такое предложение Креминь объяснил решением Конституционного суда, где, в частности, написано: «Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык — это своеобразный код нации, а не только способ общения».

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