Мова не поможет. Почему провалится попытка создать украинскую нацию

Павел Волков © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Летом 2021 года уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что гражданам, которым не нравится закон о тотальной украинизации, следует отправляться в другие страны Такое предложение Креминь объяснил решением Конституционного суда, где, в частности, написано: «Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык — это своеобразный код нации, а не только способ общения».