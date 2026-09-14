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Эдуар Менди объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала. 34-летний вратарь «Аль-Ахли» – победитель Кубка Африки-2021

Вратарь « Аль-Ахли » Эдуар Менди объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала . 34-летний голкипер выложил в соцсетях видео с фрагментами своей игры за национальную команду с надписью «Спасибо, Сенегал».

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