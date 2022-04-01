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«Да ничем это не грозит». Санкции не помешают России импортировать полупроводниковое оборудование

«Да ничем это не грозит». Санкции не помешают России импортировать полупроводниковое оборудование

Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников уверен, что санкции не помешают России импортировать полупроводниковое оборудование.

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