На трассе М-7 «Волга» столкнулись две фуры: кабина одной разрушена

На 83-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Орехово-Зуевском округе накануне вечером столкнулись два большегруза — Scania и Iveco.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Migration Policy ...
- "Успейте до 1 ноя...
- КЕ Самый влиятельный...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым