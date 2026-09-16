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Царьград

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На трассе М-7 «Волга» столкнулись две фуры: кабина одной разрушена

На трассе М-7 «Волга» столкнулись две фуры: кабина одной разрушена

На 83-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Орехово-Зуевском округе накануне вечером столкнулись два большегруза — Scania и Iveco.

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