Российская армия продемонстрировала высокий уровень эффективности и способность корректировать действия

Российская армия подтвердила свою способность быстро исправлять свои ошибки и корректировать действия, считает Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
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