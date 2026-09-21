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Бриэр о Мичкове: «Видно, насколько увереннее он стал выглядеть за два года. Зимой он поработал над собой, и это проявилось в концовке сезона. С таким же настроем он подошел к межсезонью»

Матвей Мичков стал больше работать над собой, рассказал генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр .

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