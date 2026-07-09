Давно не показывали работу наших танкистов. Поддержка пехоты в современных боевых действиях немыслима без слаженной работы тяжёлой бронетехники и беспилотных систем.
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Давно не показывали работу наших танкистов. Поддержка пехоты в современных боевых действиях немыслима без слаженной работы тяжёлой бронетехники и беспилотных систем.
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