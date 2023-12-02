В результате ДТП на Киевском шоссе в ночь на субботу погибли два человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в ночь на субботу на Киевском шоссе погибли два человека - водитель остановившегося в результате поломки автомобиля Volkswagen Tiguan и водитель эвакуатора.
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