Главы трех астраханских районов доложили правительству, как за три года реализовывали нацпроекты

Накануне на заседании правительства Астраханской области руководители Наримановского, Приволжского и Камызякского районов представили доклады о реализации региональной составляющей национальных проектов на своих территориях с 2019 по 2021 год.
Накануне на заседании правительства Астраханской области руководители Наримановского, Приволжского и Камызякского районов представили доклады о реализации региональной составляющей национальных проектов на своих территориях с 2019 по 2021 год.
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