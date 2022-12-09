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Главы трех астраханских районов доложили правительству, как за три года реализовывали нацпроекты

Главы трех астраханских районов доложили правительству, как за три года реализовывали нацпроекты

Накануне на заседании правительства Астраханской области руководители Наримановского, Приволжского и Камызякского районов представили доклады о реализации региональной составляющей национальных проектов на своих территориях с 2019 по 2021 год.

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