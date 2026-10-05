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Из секс-символа «ВИА Гры» — в экстрасенсы: куда исчезла Надежда Грановская и почему теперь она говорит о «сущностях»

Из секс-символа «ВИА Гры» — в экстрасенсы: куда исчезла Надежда Грановская и почему теперь она говорит о «сущностях»

Когда в сентябре 2026 года Надежда Грановская заговорила о «сущностях» и экстрасенсорных способностях, для многих это прозвучало почти как история про совсем другого человека.

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