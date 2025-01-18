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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перейра пошутил, что подерется на UFC 311: «Чама на пути в Лос-Анджелес»

Перейра пошутил, что подерется на UFC 311: «Чама на пути в Лос-Анджелес»

Турнир должен был возглавить бой Махачева и Царукяна, но из-за травмы Армана его отменили. Царукяна заменит Ренато Мойкано.

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