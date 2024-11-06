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Китай

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ВНП КНР выдала ордер на арест бывшего заместителя мэра Пекина

Пекин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Верховная народная прокуратура /ВНП/ КНР на днях выдала ордер на арест бывшего заместителя мэра города Пекин Гао Пэна по подозрению в получении взяток и халатном отношении к служебным обязанностям.

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