www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP/Keystone Press Agency Хоть Владимир Зеленский и хочет добиться вступления Украины в НАТО, эта страна "никогда не станет" членом Североатлантического альянса, и лидер украинского режима это понимает.
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