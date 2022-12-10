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Ван Дейк о поражении от Аргентины: «Мы тренировали пенальти, но нельзя смоделировать болеющий против тебя стадион»

Ван Дейк о поражении от Аргентины: «Мы тренировали пенальти, но нельзя смоделировать болеющий против тебя стадион»

Вирджил ван Дейк оценил поражение Нидерландов от Аргентины (2:2, 3:4 пен.) в 1/4 финала ЧМ-2022. — Мы проиграли по пенальти.

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