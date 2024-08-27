Шура подтвердил лечение Глюкозы в рехабе после скандального концерта

Российский певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) подтвердил, что певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) прошла лечение в больнице после скандального выступления в Красноярске на Дне металлурга.
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