В Польше опасаются украинского сельского хозяйства

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM заявил, что вступление Украины в Европейский союз может сильно навредить сельскому хозяйству ЕС.
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